Proche des 6300 points avant la Fed

Malgré la légère baisse de Wall Street hier, le CAC40 reprend sa marche en avant aujourd'hui, soutenu notamment par la santé et les valeurs financières et ce, avant la décision de la Fed sur les taux.

BNP Paribas (+1.9%) et Publicis (+1.8%) figurent en tête du palmarès, suivies par Sanofi (+1.7%) qui a publié ses comptes. Legrand (-1.1%) et Asltom (-0.8%) signent en revanche les plus fortes baisses.



Du côté des statistiques, les stocks de commerce de gros, la balance commerciale américaine seront publiés à 14h30, avant les stocks pétroliers à 16h30.

Concernant les banques centrales, la Fed rendra son verdict en matière de politique monétaire à 20h, avant la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30. Christine Lagarde s’exprimera également à 16h.



Techniquement, le CAC40 sort par le haut de la zone des 6253/6289 points, prenant ainsi le chemin de ses plus hauts annuels.

En intraday, la dynamique haussière restera intacte tant que l'indice demeure au-dessus des 6283 points, plus bas du jour.