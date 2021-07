Proche des 6500 points à la mi-séance 12/07/2021 | 11:07 Jordan Dufee 12/07/2021 | 11:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6480 PTS/ 6540 PTS

La bourse de Paris débute la semaine sur une note baissière alors que les résultats d’entreprise vont de multiplier dans les prochaines séances. Le CAC40 perd 0.3% à la mi-séance à 6509 points. Restons justement dans le registre des résultats puisque Atos (-17%) décroche brutalement après avoir révisé à la baisse ses objectifs annuels. Les valeurs cycliques perdent également du terrain à l’image des variations de Renault (-2.3%), Safran (-2.2%) et ArcelorMittal (-1.8%). A contrario, les valeurs plus défensives progressent : Sanofi gagne 1.2%, devant Pernod Ricard (+0.85%). Du côté des statistiques, il n'y aura pas d'indicateurs majeurs aujourd'hui. Graphiquement, en données horaires, les cours ont rapidement rallié le support des 6480 points dans les premiers échanges, que les acheteurs ont parfaitement défendu. La configuration n’a donc pas changé, il faudra enfoncer la moyenne mobile à 100 périodes ainsi que l’oblique descendante reliant tous les sommets depuis mi-juin afin de perpétuer le mouvement haussier. A contrario, une rechute sous les 6480 points fragiliserait la configuration à très court terme.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 BOUYGUES 32.16 0.91% LEGRAND 92.8 0.63% ESSILORLUXOTTICA 156.78 0.29% STMICROELECTRONICS N.V. 32.465 0.25% ORANGE 9.612 0.21% DANONE 59.22 -0.77% VEOLIA ENVIRONNEMENT 26.09 -0.80% VINCI 91.48 -0.90% RENAULT 32.7 -0.95% ALSTOM 36.14 -3.76% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.