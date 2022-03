Proche des 6700 points à l'ouverture 23/03/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 23/03/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Malgré la poursuite des affrontement en Ukraine, la bourse de Paris a engrangé 1.17% à 6659 points hier, les opérateurs continuant d'espérer des progrès dans les pourparlers.

Sur le front des valeurs, Unibail a gagné 3.58%, Airbus 2.79%, Veolia 2.55% et L'Oréal 2.31% tandis qu'Eurofins a perdu 1.43% et Pernod Ricard 0.39%.



Les indices américains ont eux aussi terminé dans le vert à la faveur de la bonne orientation des valeurs technologiques. Le Nasdaq100 s'est adjugé 1.94%, le S&P500 a gagné 1.13% à 4511 points et le Dow Jones 0.74% à 34807 points.



Dans le sillage des places asiatiques, le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée aujourd'hui, avec un gain initial de 0.5%.

En données horaires, l'indice parisien devrait tester à l'ouverture la zone des 6680 points. Au-dessus de ce niveau, le prochain objectif haussier serait fixé vers 6770 points.

