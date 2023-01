Proche des 6900 points dans les premiers échanges 09/01/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 09/01/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6924 PTS

Porté par le ralentissement de l'inflation en zone euro et la perspective de la réouverture de l'économie chinoise, la bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1.47% à 6860 points vendredi dernier, engrangeant ainsi 5.98% sur la première semaine de l'année.



Du côté des valeurs, Renault a gagné 3.07%, Safran 3.03%, LVMH 2.8%, Hermès 2.78% et Air Liquide 2.67% tandis qu'Engie a perdu 3.03%, Danone 1.83%.



Les indices américains ont également accéléré à la hausse vendredi, après le rapport mensuel sur l'emploi américain qui met en évidence la bonne santé du marché de l'emploi et une décélération de la hausse des salaires (+0.3% contre +0.4% le mois dernier). Le taux de chômage retombe à 3.05% (3.6% précédemment), avec 223K créations d'emplois (256K le mois dernier).

Le Dow Jones a clôturé en forte hausse de 2.13% à 33630 points, le S&P500 s'est adjugé 2.28% à 3895 points et le Nasdaq100 2.78%.



La bourse de Paris devrait ainsi poursuivre sur sa lancée ce matin, avec un gain initial de 0.4% alors que la Chine a levé dimanche la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger.



En données horaires, la tendance reste clairement haussière au-dessus des 6790 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Au-dessus de ce niveau, les prochains objectifs haussiers sont fixés à 6924 points puis 7000 points.

