Proche des 7300 points en attendant Wall Street 15/02/2023 | 11:08 Laurent Polsinelli 15/02/2023 | 11:08 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7200 PTS/ 7300 PTS

Malgré les incertitudes persistantes au sujet de la politique monétaires de la Fed, au lendemain des chiffres sur l'inflation américaine supérieurs aux attentes, le CAC40 fait cavalier seul en Europe et s'adjuge 0.97% à 7283 points, porté par de bonnes publications d'entreprises.



Carrefour s'envole de 8.8%, Kering progresse de 4.5%, Legrand de 1.5% et Téléperformance récupère 2.3%. A l'opposé, BNP Paribas cède 1% et Unibail 0.3%. Du côté des statistiques, la production industrielle recule de 1.1% en zone euro (+1.4% le mois dernier). Les ventes au détail et l'indice Empire State manufacturier seront dévoilés aux Etats-Unis à 14h30, avant la production industrielle à 15h15, les stocks des entreprises à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



Techniquement, pas de changement. La dynamique est positive en données horaires au-dessus des 7200 points. L'indice se rapproche désormais des 7300 points, dernier rempart avant les records absolus.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CARREFOUR 17.815 8.50% KERING 578.4 3.03% AIRBUS SE 119.06 2.66% BOUYGUES SA 31.68 2.66% LEGRAND 89.44 2.59% VIVENDI SE 9.736 -0.23% AXA 28.155 -0.23% BNP PARIBAS 64.2 -0.28% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 60.06 -1.14% Heatmap : Composition de l'ETF Lyxor Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.