Prudence avant la BCE 21/01/2021 | 11:09 Laurent Polsinelli 21/01/2021 | 11:09 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 21/01/2021 | 11:09

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5600 PTS/ 5660 PTS

Portée à l’ouverture pas l’investiture de Joe Biden et les nouveaux records de Wall Street hier, la hausse s’est ensuite rapidement estompée à Paris dans un contexte de prudence avant la décision de la BCE en matière de politique monétaire.

Après un plus haut à 5665 points dans les premiers échanges, le CAC40 cède désormais 0.13% à 5621 points. Les contrats Futures américains présagent quant à eux d’un léger gain de 0.2% en préouverture.



Du côté des statistiques, outre la réunion de la BCE à 13h45, les opérateurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que des permis de construire et des mises en chantier.

A la même heure, Christine Lagarde fera sa traditionnelle conférence de presse.



Techniquement, le CAC40 poursuit son mouvement de consolidation horizontal, peinant à reprendre de la hauteur malgré la bonne orientation des indices américains. L'ouverture en gap au plus haut du jour et la retombée de l'indice incite à la prudence. Un retour sous les 5600 points suggérerait de nouveaux dégagements avec les 5560 points en ligne de mire, voire 5530 points par extension.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.