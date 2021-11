Prudence avant la Fed et les nombreuses statistiques 03/11/2021 | 08:03 Laurent Polsinelli 03/11/2021 | 08:03 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6944 PTS

Sur fond de bons résultats et de détente du marché obligataire, la bourse de Paris a terminé à son zénith hier, en hausse de 0.49% à 6927 points, un nouveau record absolu en clôture. Les initiatives devraient toutefois restées limitées ce matin, dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux ce soir à 19h, et de la conférence de presse de Jerome Powell qui suivra à 19h30.



Sur le front des valeurs, Téléperformance a gagné 2.6%, Dassault Systèmes 2.5% et Worldline 2.3% tandis qu'Arcelor Mittal a reculé de 3.8% et Carrefour de 1.5%.



Outre-Atlantique, les indices ont également poursuivi leur course aux records; avec des progressions de l'ordre de 0.4% pour les trois indices de référence.



En dehors de la Fed, Christine Lagarde s'exprimera à 11h et le taux de chômage en zone euro sera publié à la même heure.

A 13h15, l'enquête ADP devrait faire état de 400K créations d'emplois. Viendront ensuite l'indice Final PMI services, l'ISM services, les commandes industrielles et les stocks pétroliers.



Graphiquement, le CAC40 est à quelques points de son record absolu de septembre 2000 (6944 points). La dynamique reste haussière au-dessus des 6900 points.

