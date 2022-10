Prudence avant le NFP 07/10/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 07/10/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Les places financières ont de nouveau cédé du terrain hier, suite à la remontée des rendements obligataires et après les minutes de la BCE qui ont mis en évidence des inquiétudes au sujet de la baisse de l'euro qui pourrait renforcer davantage les tensions inflationnistes. La BCE estime que l'inflation devrait perdurer et que d'autres resserrements monétaires interviendront lors des prochaines réunions.

Après un plus haut à 6018 points en début de journée, le CAC40 a rapidement vacillé pour finalement clôturer en baisse de 0.82% à 5936 points. Les indices américains ont dans un second temps repris le chemin de la baisse après la cloche parisienne, les opérateurs ayant opté pour quelques prises de bénéfices en attendant le rapport mensuel sur l’emploi.

Le Dow Jones a clôturé en repli de 1.15% à 29926 points, le S&P500 a perdu 1.02% à 3744 points et le Nasdaq100 0.76%. Les opérateurs attendent aujourd’hui le rapport mensuel sur l’emploi américain à 14h30, les stocks de commerce de gros à 16h et le crédit à la consommation à 21h. Concernant l’emploi, le consensus table sur un taux de chômage à 3.7%, avec 265K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.3%.

L'indice parisien devrait ainsi ouvrir en légère baisse de 0.2%. En données horaires, l'indice parisien amorce un mouvement de consolidation. La rupture des 5917 points, plus bas de la veille, suggérerait des dégagements plus marqués en direction des 5852 points, voire 5840 points par extension, bornes d'un gap laissé ouvert mardi.

A la hausse, il faudra attendre le débordement des 6040 points, pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 6118/6143 points.

