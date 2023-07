Surfant sur le nouveau reflux de l’inflation américaine et sur les espoirs de la fin du cycle de resserrement monétaire aux Etats-Unis, après celle de fin juillet, le CAC40 poursuit son mouvement de rattrapage, alignant aujourd’hui une quatrième séance consécutive de hausse (+0.62% à 7378 points).

Le S&P50 progresse quant à lui de 0.35% en préouverture, en attendant le coup d’envoi de la saison des trimestriels demain.



Sur le plan macroéconomique, la production industrielle progresse de 0.2% en zone euro (+1% le mois dernier). L’indice PPI et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30 outre-Atlantique puis le budget de l’Etat à 20h.



Au niveau des valeurs, Bouygues et Michelin gagnent 1.6%, Alstom et Cap Gemini 1.5% tandis que Schneider Electric cède 1.6% et Eurofins 0.6%.



Techniquement, le CAC40 vient de combler un gap datant du 5 juillet et se dirige vers les 7430 points, plus hauts de fin juin. Un biais haussier restera pour le moment privilégié au-dessus des 7330 points.