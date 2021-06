Quelques achats à bon compte à l'ouverture 24/06/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 24/06/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6511 PTS

Malgré de nouveaux records pour le S&P500 et le Nasdaq100 hier à l'ouverture ainsi que des indices PMI meilleurs que prévu en zone euro, la bourse de Paris a creusé ses pertes en fin de journée, dans le sillage des valeurs industrielles et du luxe. L'indice CAC40 a clôturé en baisse de 0.91% à 6551 points.



Les statistiques américaines étaient pour leur part mitigées, l'indice Flash PMI manufacturier a dépassé les attentes à 62.6 (61.5 anticipé) mais l'indice Flash PMI services retombe à 64.8 (70.4 précédemment). Les ventes de logements neufs ont également déçu à 769K.

Comme en Europe, les indices américains ont réduit leurs gains dans les derniers échanges. Le Dow Jones a finalement perdu 0.21% à 33874 points, le S&P500 a cédé 0.11% à 4241 points et le Nasdaq100 grappille 0.03% en clôture.



Aujourd'hui, le marché parisien devrait néanmoins reprendre quelques couleurs dans les premiers échanges, les contrats Futures progressant de 0.4%. La séance sera animée par l'IFO en Allemagne à 10h, puis par le PIB américain, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les commandes de biens durables à 14h30.



Techniquement, comme évoqué hier, on maintiendra pour le moment un biais vendeur sous les 6630 points voire sous les 6595 points en intraday, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Les plus bas de la semaine dernière situés vers 6511 points restent en ligne de mire.

Palmarès CAC 40 SAFRAN 126.94 2.45% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 25.26 2.43% L'ORÉAL 388.8 1.93% VEOLIA ENVIRONNEMENT 25.37 1.89% BNP PARIBAS 54.44 1.80% ORANGE 9.584 -0.76%