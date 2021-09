Quelques achats à bon compte après Wall Street 16/09/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 16/09/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

En dépit de la hausse de Wall Street et du repli de 0.3% des prix à l'importation aux Etats-Unis, le CAC40 a terminé vers ses plus bas du jour hier, en forte baisse de 1.04% à 6583 points.

Le compartiment du luxe a notamment pesé lourdement sur la tendance pour la troisième séance d'affilée, mais aussi les valeurs industrielles, tandis que le secteur de l'énergie était bien orienté.

ArcelorMittal a gagné 4.5%, Stellantis 2.26% et Total Energies 2.2%.

Parmi les plus fortes baisses, Alstom cède 4.64%, Kering 4.09%, Atos 4.05% et LVMH 3.96%.



Les indices américains ont quant à eux repris un peu de hauteur, à l'image du S&P500 qui s'adjuge 0.85% à 4480 points. Le Nasdaq100 a gagné 0.78% et le Dow Jones 0.68% à 34814 points.



A la veille des quatre sorcières, le CAC40 devrait ainsi reprendre quelques couleurs ce matin, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.4%.



En données horaires, la tendance demeure baissière sous les 6640 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Seul le dépassement de ce niveau permettrait d'anticiper un reprise technique de plus forte ampleur en direction des 6680/6700 points. Dans le cas contraire, les 6560 points resteront en ligne de mire.

