Quelques achats à bon compte après Wall Street

En attendant les nombreuses publications de sociétés américaines mais surtout la décision de la Fed sur les taux mercredi, les places européennes ont littéralement décroché hier, à l'image du CAC40 qui a terminé en très forte baisse de 3.97% à 6787 points. Seul Orange a terminé dans le vert, avec un gain de 0.9% tandis que parmi les plus fortes baisses, Saint Gobain s'est enfoncé de 8.46%. Stellantis a perdu 7.43%, Worldline 7.28% et ArcelorMittal 6.43%.



Les statistiques du jour étaient moins bonnes que prévu. Les indices Flash PMI services ressortent à 51.2 en zone euro (53.1 précédemment) et 50.9 aux Etats-Unis (57.6 le mois dernier). L'indice Flash PMI manufacturier a également déçu (55 contre 57.7 précédemment) alors qu'il progresse à 59 en zone euro.



En nette baisse à l'ouverture, les indices américains ont quant à eux repris une pente ascendante en deuxième partie de séance et ont ainsi clôturé en territoire positif. Le Dow Jones a finalement gagné 0.29% à 34364 points le S&P500 s'est adjugé 0.28% à 4410 points et le Nasdaq100 0.49%.



Le CAC40 devrait ainsi reprendre quelques couleurs ce matin, les contrats Futures présageant d'une hausse de 1.4%.

En données horaires, la dynamique apparaît fortement baissière sous les 7014 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. La forte volatilité observée ces dernières séances incite à la prudence.

L'indice devrait ouvrir à proximité des 6870 points. Au-dessus de ce niveau, les cibles potentielles de rebond seraient fixées vers 6940 points puis 7014 points.

