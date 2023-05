CAC 40 : Quelques achats à bon compte en attendant le NFP

Par Le 05 mai 2023 à 11:14Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 7300 / 7394 Après avoir terminé en baisse de 0.85% hier, suite au relèvement de 25 points de base des taux d’intérêt de la Fed et de la BCE, le CAC40 reprend quelques couleurs ce vendredi, en attendant la publication du rapport mensuel sur l’emploi américain.

Les décisions des banques centrales ont globalement déçu, la Réserve Fédérale ayant écarté le scénario d’une baisse de taux à court terme tandis que la Banque centrale européenne a indiqué qu’elle maintiendrait une politique monétaire suffisamment restrictive aussi longtemps que nécessaire pour combattre une inflation toujours trop élevée. Au niveau de la macroéconomie, les ventes au détail reculent de 1.2% en zone euro (consensus -0.2% et -0.8% le mois dernier). A 14h30, le consensus table sur un taux de chômage à 3.6%, avec 181K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.3%. Le CAC40 récupère actuellement 0.44% à 7373 points et le S&P500 gagne 0.4% en préouverture. Graphiquement, l'indice parisien tente de rebondir après avoir frôlé les 7300 points hier. Le débordement des 7394 points serait de bon augure pour une poursuite du rattrapage en direction des 7425/7446 points. On attendra donc la sortie des 7300/7394 points pour agir. Partager

