Quelques achats à bon compte malgré Wall Street

Alourdie par les incertitudes au sujet du retrait des troupes russes aux frontières de l'Ukraine et sur l'imminence d'une invasion, le CAC40 a terminé en baisse de 0.25% à 6929 points vendredi dernier.

Du côté des valeurs, Téléperformance s'est adjugée 4.89%, Pernod Ricard 2.02% et L'Oréal 1.16%, tandis qu'Hermès a cédé 4.14%, Michelin 2.73% et STM 2.25%.



Les indices américains ont également clôturé dans le rouge dans le sillage des tensions géopolitiques. Le Dow Jones a perdu 0.26% à 34079 points, le S&P500 a terminé en baisse de 0.72% à 4348 points et le Nasdaq100 a cédé 1.14%.



L'indice parisien devrait toutefois débuter la semaine en hausse de 0.8% alors que Joe Biden et Vladimir Poutine ont donné leur accord de principe à la tenue d'un sommet pour débattre de la crise ukrainienne.



Graphiquement, pas de changement, l'indécision perdure. On continuera de surveiller la sortie des 6895/7030 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 EUROFINS SCIENTIFIC SE 86.46 1.12% SCHNEIDER ELECTRIC SE 139.48 -3.70% L'ORÉAL 346.45 -3.96% RENAULT 34.88 -3.98% ALSTOM 24.55 -4.25% TELEPERFORMANCE SE 313.5 -5.12% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 semaine 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 1 janv.