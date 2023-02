Quelques achats à bon compte pour démarrer la semaine 27/02/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 27/02/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7179 PTS

Après un début de séance positif vendredi, la bourse de Paris a peu à peu creusé ses pertes, plombée notamment par les valeurs du luxe et de nouvelles données sur l'inflation supérieures aux attentes aux Etats-Unis. Le CAC40 a ainsi clôturé à son plus bas du jour, en forte baisse de 1.78% à 7187 points. Il enregistre ainsi la pire semaine depuis le début de l'année, avec un repli hebdomadaire de 2.18%.



Sur le plan macroéconomique, l'inflation américaine, mesurée par l'indice PCE, est ressortie en hausse de 5.4% sur un an (contre 5.3% précédemment). Elle progresse ainsi de 0.6% contre 0.2% en décembre. Hors alimentation et énergie, l'indice Core progresse de 0.6% (contre 0.4% le mois dernier), soit +4.7% sur un an.

Les revenus des ménages sont en hausse de 0.6% (0.3% le mois dernier) et les dépenses des ménages grimpent de 1.8% (-0.1% précédemment). L'indice du Michigan était également meilleur que prévu à 67 contre 66.4 le mois dernier.

Ces statistiques ont engendré une hausse des rendements obligataires, dans la perspective d'une poursuite des resserrements monétaires de la Fed.



Du côté des valeurs, Saint Gobain a engrangé 4.82%, Carrefour 2.73%, Alstom 1.89% et Thalès 1.67% tandis que Kering a perdu 4.29%, LVMH 3.92%, Worldline 3.85%, Schneider Electric 3.53% et L'Oréal 2.98%.



Wall Street a également perdu du terrain, le Dow Jones a perdu 1.02% à 32816 points, le S&P500 a cédé 1.05% à 3970 points et le Nasdaq100 1.73%.



Le CAC40 devrait néanmoins reprendre quelques couleurs à l'ouverture, avec un gain initial de 0.5%.

En données horaires, la dynamique demeure baissière sous les 7275 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures. La zone des 7180 points devra désormais contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en cours en direction des 7130/7074 points.

