Quelques dégagements en Europe en attendant Wall Street

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5545 PTS/ 5612 PTS

Dans l'attente d'avancées au sujet du Brexit et des annonces des banques centrales, la bourse de Paris subit quelques prises de bénéfices après cinq semaines consécutives de hausse. Alourdi par les financières, les valeurs industrielles et les pétrolières, le CAC40 recule actuellement de 0.81% à 5563 points (plus bas à 5535 points).

Les contrats Futures américains présagent quant à eux d'un repli initial de 0.4%. Sur le plan macroéconomique, seul le crédit à la consommation sera dévoilé aux Etats-Unis à 21h.



En données horaires, le CAC40 est revenu tester ce matin la zone des 5545 points, qui a engendré une réaction haussière. On continuera de surveiller la sortie des 5545/5612 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir. >> Retrouvez toutes nos recommandations produits dérivés

