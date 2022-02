Quelques dégagements en attendant la BCE 03/02/2022 | 11:28 Laurent Polsinelli 03/02/2022 | 11:28 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7032 PTS

En attendant la décision de la Banque d’Angleterre sur les taux à 13h et celle de la BCE à 13h30, dans un contexte de fortes poussées inflationnistes, le CAC40 subit quelques dégagements aujourd’hui, ce dernier s’inscrivant en baisse de 0.3% à 7093 points. L’indice S&P500 qui a terminé en hausse de 0.94% hier, cède quant à lui 1% en préouverture.



En dehors des banques centrales, l’indice PMI services était globalement conforme aux attentes en zone euro à 51.1. A 14h30, les opérateurs prendront connaissance aux Etats-Unis des inscriptions hebdomadaires au chômage, de la productivité puis à 15h45 de l’indice Final PMI services, avant l’ISM services et les commandes industrielles à 16h.



Sur le front des valeurs, Publicis grimpe de 2.5%, Engie gagne 1.4% et Orange 1.2%. Cap Gemini signe en revanche la plus forte baisse (-3.5%) suivie par Dassault Systèmes (-3.2%) et Worldline (-2.6%).



D'un point de vue technique, le CAC40 consolide horizontalement. En l'absence de réaction positive dans la zone de cours actuelle, on pourra s'attendre à des prises de bénéfices plus marquées en direction des 7032/7000 points.

