Quelques dégagements en attendant la Fed

En attendant le verdict de la Fed en matière de politique monétaire ce soir à 20h et la conférence de presse qui suivra à 20h30, le CAC40 subit de nouveaux dégagements aujourd'hui dans un contexte de prudence. Ce dernier cède désormais 0.45% à 6447 points tandis que le S&P500 progresse de 0.3% en préouverture.



Du côté des statistiques, l'indice PMI services est ressorti à 57.7 en zone euro, comme attendu et les ventes au détail reculent de 0.4% (+0.4% précédemment). Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sera publiée à 14h15 (consensus 382K), puis la balance commerciale à 14h30, l'indice PMI services à 15h45, l'ISM services à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



Sur le front des valeurs, Thalès grimpe de 1.7%, suivie par Vivendi (+1.4%) et BNP Paribas (+1.3%). A l'opposé, Eurofins perd 2.6%, ArcelorMittal 2.3% et Hermès 2%.



Techniquement, pas de changement, on attendra la sortie des 6400/6407 points pour agir.

Palmarès CAC 40 VIVENDI SE 11.295 1.67% TOTALENERGIES SE 49.465 1.36% STMICROELECTRONICS N.V. 36.08 1.01% ENGIE 11.432 0.74% WORLDLINE 38.63 0.73% DANONE 56.39 -1.76% HERMÈS INTERNATIONAL 1108 -1.86% AIRBUS SE 104.3 -2.10% PERNOD RICARD 193.8 -2.29% ARCELORMITTAL 27.205 -3.25%