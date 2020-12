Quelques prises de bénéfices à Paris 03/12/2020 | 11:04 Laurent Polsinelli 03/12/2020 | 11:04 Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5612 PTS

Objectif de cours : 5518 PTS

Après un début de séance hésitant, le CAC40 et les autres places européennes accentuent leur repli, pénalisés par les valeurs liées à l’énergie, les valeurs industrielles et les bancaires. En dépit d’un indice PMI services meilleur que prévu en zone euro, (41.7 contre 41.3 attendu), bien que toujours très loin de la barre des 50, le marché parisien cède désormais 0.5% à 5555 points.

La prudence reste donc de mise, après la forte progression de ces dernières semaines, les opérateurs restant préoccupés par les incertitudes persistantes au sujet du Brexit et des perspectives économiques toujours dégradées malgré les récentes annonces au sujet des vaccins contre la Covid-19. Cet après-midi, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont anticipées à 775K à 14h30. L’indice Final PMI services sera dévoilé à 15h45 puis l’indice ISM services à 16h.



En données horaires, le CAC40 revient tester la zone des 5550 points. L'enfoncement de ce niveau militerait pour un retour rapide vers les 5518 points, plus bas de la semaine dernière.

