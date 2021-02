Quelques prises de bénéfices à Paris 18/02/2021 | 12:14 Laurent Polsinelli 18/02/2021 | 12:14 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 5720 PTS

Dans l'attente de Wall Street, la bourse de Paris creuse ses pertes depuis l'ouverture, impactée par les craintes inflationnistes et les résultats d'entreprises.

Atos cède 5.03%, Airbu 3.42% et Orange 3.12%. Cap Gemini se démarque (+2.3%) et Kering récupère une partie de ses pertes de la veille (+1.3%).



Du côté des statistiques, l'indice PhillyFed sera publié à 14h30 (consensus 20.3) ainsi que les permis de construire, les mises en chantier, les prix à l'importation et les inscriptions hebdomadaires au chômage, attendues à 775K, avant les stocks pétroliers à 16h30. A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.51% à 5736 points et le S&P500 devrait ouvrir en baisse de 0.4%. Graphiquement, la configuration se dégrade, l'indice CAC40 revenant à proximité de la zone de soutien des 5720 points. Ce niveau devra contenir les velléités baissière sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 5700 points voire 5650/5627 points par extension.

