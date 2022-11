Quelques prises de bénéfices en attendant Wall Street 25/11/2022 | 11:05 Laurent Polsinelli 25/11/2022 | 11:05 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6677 PTS/ 6730 PTS

Dans des volumes de transaction qui restent réduits aujourd’hui encore, la bourse de Paris cède 0.25% à 6690 points, en attendant le retour de Wall Street pour une séance écourtée.

Les opérateurs devraient opter pour la prudence avant les chiffres du Black Friday et du Cyber Monday qui marquent le début des achats de fin d’année et permettent de mesurer la santé de la consommation des ménages américains.



Aucune statistique n’est au programme cet après-midi. Le PIB allemand est ressorti en hausse de 0.4% (contre 0.3% le mois dernier).



Du côté des valeurs, Total progresse de 1%, Vivendi gagne 0.6% et ArcelorMittal 0.5% tandis qu’Eurofins ferme la marche, avec une perte de 1.4%. Unibail cède 1.3%, Worldline 1.2%, LVMH 1%. En données horaires, la configuration reste inchangée. La dynamique est positive au-dessus des 6677 points et seul un retour sous ce niveau suggérerait l’amorce d’une consolidation avec les 6616 points comme premier objectif baissier, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures.

© Zonebourse.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARCELORMITTAL 0.65% 25.53 -9.93% CAC 40 -0.27% 6689.42 -6.63% EUROFINS SCIENTIFIC SE -1.34% 67.68 -36.95% LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE -1.17% 693.9 -3.41% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE -1.24% 52.69 -13.42% VIVENDI SE 0.67% 8.726 -27.12% WORLDLINE -0.87% 45.76 -5.77% Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.