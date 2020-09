Rattrapage en vue en Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4666 PTS/ 4870 PTS

Impactée par les valeurs bancaires, le secteur automobile et les technos, le CAC40 a terminé la semaine en baisse de 0.69% à 4729 points, après un trou d'air à 4666 points, à l'heure du déjeuner. Malgré la hausse moins forte que prévu des commandes de biens durables américaines (+0.4% contre +1% attendu), les indices ont profité de quelques achats à bon compte sur le compartiment des technologiques pour terminer à leur plus haut du jour. Le Dow Jones a repris 1.34% à 27173 points, le S&P500 s'est adjugé 1.6% à 3298 points et le Nasdaq100 2.34% à 11151 points. En dépit de la persistance des craintes au sujet de la pandémie, le CAC40 devrait donc reprendre des couleurs, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 1.5%.



En données horaires, l'indice parisien devrait ouvrir en gap haussier à proximité des 4800 points. La réaction de l'indice dans cette zone de cours devrait être déterminante. Le débordement de ce niveau militerait pour une poursuite du rebond avec les 4870 points comme nouvel objectif. Dans le cas contraire, on pourra s'attendre au comblement au moins partiel du gap de ce matin.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

