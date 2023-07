Pénalisée par le repli des valeurs du luxe, dans le sillage des résultats sanctionnés de LVMH, la bourse de Paris a clôturé en nette baisse hier, en attendant la décision de la Réserve Fédérale sur les taux.

Après un plus bas à 7251 points, quelques achats à bon compte ont néanmoins permis de limiter la casse en fin de journée, le CAC40 ayant terminé en repli de 1.35% à 7315 points.



Au niveau des valeurs, Carrefour a gagné 2.92%, Stellantis 2.71%, Publicis 1.61% et Michelin 0.84% tandis que LVMH a cédé 5.15%, Edenred 2.46%, EssilorLucottica 2.41%, Hermès 2.35% et Orange 2.05%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé, après l'annonce sans surprise d'un relèvement de 25 points de base des taux de la Fed. Jerome Powell a laissé la porte ouverte à de nouveaux resserrements monétaires d'ici la fin de l'année, tout en actant que l'inflation avait chuté mais qu'aucune décision n'avait été prise pour septembre. Le consensus table pour le moment pour un statu quo à 78%.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.23% à 35520 points, le S&P500 a cédé 0.02% à 4566 points et le Nasdaq100 a perdu 0.4%.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.7% ce matin avant la décision de la BCE à 14h15 et la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45. Concernant les statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage, le PIB US, les commandes de bien durables et les stocks des grossistes sont attendus à 14h30 puis les promesses de vente de logements à 16h.



Graphiquement, la cible des 7267 points évoquée hier a été atteinte. La tendance se neutralise à court terme avec la progression attendue aujourd'hui. Il faudra surveiller la sortie des 7250/7369 points pour la suite.