Rebond à la veille de la présidentielle US

Opinion : Positive au dessus de 4510 PTS

Objectif de cours : 4723 PTS

Après un début de séance baissier, la bourse de Paris reprend de la hauteur en ce début de semaine, dans l'attente de la présidentielle américaine, et ce en dépit des craintes sanitaires persistantes. Dans le sillage des places asiatiques, le CAC40 s’inscrit désormais en hausse de 1.47% à 4661 points tandis que Wall-Street est attendue en hausse de plus de 1% cet après-midi.



Du côté des statistiques, l’indice PMI manufacturier Caixin a dépassé les attentes en Chine (53.6 contre 52.9 anticipé). En zone euro, l’indice Final PMI manufacturier progresse à 54.8 (contre 54.4 le mois dernier). Les opérateurs prendront connaissance en deuxième partie de séance de l’indice Final PMI manufacturier aux Etats-Unis à 15h45 puis de l’indice ISM manufacturier à 16h ainsi que des dépenses de construction (consensus 1%). Sur le front des valeurs, Total prend la tête du palmarès (+3%), suivie par Sanofi (+2.6%) et Schneider Electric (+2.5%). Ce sont, en revanche Unibail et Renault qui ferment la marche, avec des pertes respectives de 2.4% et 1.1%. En données horaires, le CAC40 amorce aujourd'hui une reprise technique, débordant ce matin les 4640 points. En l'état, le mouvement pourrait se poursuivre en direction des 4723 points, borne haute du gap laissé ouvert le 28 octobre dernier.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

