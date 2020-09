Rebond avant l'emploi américain Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4970 PTS/ 5075 PTS

Dans l’attente du rapport mensuel sur l’emploi américain qui sera dévoilé à 14h30, le CAC40 reprend quelques couleurs malgré le décrochage de Wall-Street hier. A la faveur du bond de plus de 3% des valeurs automobile et des bancaires, le marché parisien s’inscrit actuellement en hausse de 0.57% à 5038 points. Le S&P500 est également attendu en hausse de 0.6%. Concernant l’emploi américain, le consensus table sur un taux de chômage à 9.8% (10.2% le mois dernier) et sur 1375K créations de postes (1763K précédemment). Le salaire horaire est attendu stable (+0.2% précédemment). Ces données devraient pourraient être source de volatilité. Techniquement, le CAC40 tente de prendre appui sur la zone des 4970 points. Il faudra toutefois déborder les 5075 points pour pouvoir renouer rapidement avec les récents points hauts. On suivra donc de près la sortie des 4970/5075 points pour avoir des indications sur l’orientation à venir.

