Après l’orage vient le beau temps. La bourse de Paris s’offre ce matin un rebond d’envergure, après avoir chuté de près de 2% hier. Le CAC40 progresse de 1.7% à la mi-séance, lui permettant de tutoyer la barre des 6500 points. Du côté des valeurs, Airbus (+3.38%), ArcelorMittal (+3.23%) et Safran (+3.07%) occupent le podium des meilleures variations tandis qu’aucune baisse n’est à déclarer. Le reste de la séance sera animé par l’allocution de Christine Lagarde à midi, puis par les stocks des grossistes à 16h00. Graphiquement, le débordement des 6483 points et le retour aux moyennes apportent davantage de neutralité à court terme. La balle est donc au centre, à l’image de l’aplatissement des moyennes à 20, 50 et 100 périodes.

