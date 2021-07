Rebond de 0.3% à l’ouverture 20/07/2021 | 08:08 Jordan Dufee 20/07/2021 | 08:08 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6227 PTS

La bourse de Paris a débuté la semaine en nette baisse, glissant de plus de 2.5% hier à 6295 points. La séance a été marquée par le bond du VIX, au-delà des 20 points mais surtout par la chute du pétrole, qui a abandonné près de 6% hier. Le CAC40 devrait reprendre de la hauteur ce matin, c’est ce que suggèrent les indicateurs de préouverture, en hausse de 0.3% vers 8h00. Du côté des statistiques du jour, les chiffres des mises en chantiers et des permis de construire aux Etats-Unis en juin seront présentés à 14h30. En données horaires, le franchissement à la baisse des 6480 points puis la cassure des 6350 points ont fragilisé la configuration en intraday. Les vendeurs ont pris l’ascendant, en atteste l’orientation des différentes moyennes mobiles sur cette unité de temps. Le biais reste baissier tant que les cours évolueront en dessous des 6350 points, qui feront désormais office de résistance.

