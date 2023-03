Rebond des indices avec l'apaisement des craintes sur les banques 21/03/2023 | 11:24 Laurent Polsinelli 21/03/2023 | 11:24 Envoyer par e-mail :

A la faveur de l'apaisement des craintes au sujet de la santé du système financier, suite au rachat de Crédit Suisse par UBS et l'action coordonnée des banques centrales pour assurer la liquidité, le CAC40 poursuit son mouvement de rattrapage ce mardi, avec un gain actuel de 1.71% à 7133 points.



Sur le front des valeurs, Alstom gagne 4.1%, BNP Paribas 4%, ArcelorMittal 3.8%, Saint Gobain 3.5, Axa 3.4%, Total 3.2% et Société Générale 3.1%.



L'actualité macroéconomique est peu fournie. L'indice Zew allemand est ressorti à 13 (28.1 le mois dernier). Les ventes de logements neufs seront publiées à 15h aux Etats-Unis.

L'attention devrait se porter sur la Fed qui rendra son verdict sur les taux demain mais avant cela, Christine Lagarde s'exprimera aujourd'hui à 13h30.



Graphiquement, le CAC40 confirme son mouvement de reprise, revenant d'ores et déjà à proximité de sa moyenne mobile à 100 heures, actuellement située vers 7140 points. Au-dessus de ce niveau, les 7169/7200 points constitueraient les nouveaux objectifs.





