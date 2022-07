Rebond divisé par 2 06/07/2022 | 11:20 Laurent Polsinelli 06/07/2022 | 11:20 Envoyer par e-mail :

Après sa débâcle de la veille suite aux craintes de récession, le CAC40 a démarré la séance sur les chapeaux de roues, profitant de la remontée de Wall Street hier et de quelques achats à bon compte.

Les gains se sont toutefois nettement réduits à la mi-journée, l’indice parisien s’adjugeant désormais 0.99% à 5852 points (contre un plus haut à 5927 points). Du côté des statistiques, les ventes au détail ont progressé de 0.2% en zone euro (consensus 0.4% et -1.4% le mois dernier). L'indice PMI services sera publié aux Etats-Unis à 15h45 puis l'ISM services à 16h et les minutes de la Fed à 20h.



Techniquement, la consolidation se poursuit. L'indice a rallié une première cible de rebond vers 5930 points ce matin et reflue sous ce niveau. A très court terme, on suivra de près la sortie des 5786/5927 points pour agir.





