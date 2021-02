Rebond dynamique avec Wall Street et les technos 03/02/2021 | 07:14 Laurent Polsinelli 03/02/2021 | 07:14 Envoyer par e-mail :

Après avoir signé fin janvier sa pire semaine depuis octobre dernier, dans un contexte de craintes sanitaires en raison des problèmes de production et de livraisons des vaccins, le CAC40 débute ce nouveau mois boursier en fanfare, repassant symboliquement dans le vert depuis le début de l'année.

Outre le retour de Wall-Street à proximité de ses records absolus, les opérateurs saluent une saison des résultats pour le moment de bonne facture, avec notamment l'envolée des valeurs technologiques, espérant par ailleurs l’adoption imminente du plan de relance américain de 1900 milliards de dollars. L'administration Biden se prépare à pousser son plan de soutien massif vers le Congrès, avec ou sans l'appui des républicains.



Concernant les trimestriels, sur les 37% des sociétés du S&P500 qui ont dévoilé leurs comptes, 82% ont battu le consensus en termes de bénéfices (selon les données Factset). Les bénéfices sont en moyenne supérieurs de plus de 13% par rapport aux estimations et les analystes anticipent désormais une baisse de 2.3% des bénéfices au T4 (contre -9.3% fin décembre).

Avec la perspective d’une accélération de la campagne de vaccination à travers le globe, les facteurs pourraient être réunis pour permettre aux indices de poursuivre leur ascension.



Graphiquement, le CAC40 est en phase de reprise technique depuis son test des 5400 points. En données journalières, la tendance reste neutre au sein du range 5393/5706 points. Il faudra attendre la sortie de cette zone de consolidation pour avoir des indications sur l’orientation à venir.

