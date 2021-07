Rebond dynamique surprenant 22/07/2021 | 07:56 Patrick Rejaunier 22/07/2021 | 07:56 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6525 PTS

Le CAC40 a retrouvé de la vigueur avec une hausse de 1.85% à 6464.48 points. Les valeurs cycliques se sont largement distinguées à l’image des progressions sur Safran ( +4.6%) et Airbus (4.5%). Les bons résultats trimestriels ont également participé à cette euphorie . En ce jeudi, les investisseurs pourront suivre quelques statistiques mineures mais les résultats resteront prioritaires dans leurs stratégies .Vers 08h00, les données de préouverture militent pour une ouverture en nette hausse de 0.5%. Graphiquement, les cours ont montré une réelle force pour aller chercher des cibles haussières que les opérateurs ne pensaient pas revoir aussi rapidement. L’indice parisien revient tester la zone des 6480 points. En cas de franchissement, le nouvel objectif des 6525 points sera visé, sinon un retour sur la ligne des 6400 points pourrait permettre de réellement tester la pertinence de ce rebond.

