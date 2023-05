Après deux séances consécutives de repli, le CAC40 reprend quelques couleurs ce matin, porté par la baisse de l'inflation américaine et ce, dans l'attente de la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux à 13h (consensus +25 points de base).

A la mi-séance, le marché parisien s'adjuge 0.63% à 7407 points et le S&P500 gagne 0.3% en préouverture.



Sur le front des valeurs, Alstom grimpe de 2.6%, LVMH récupère 1.4%, Engie 1.2% tandis que Michelin perd 1.7% et ArcelorMittal 0.9%.



Cet après-midi, l'indice PPI et les inscriptions hebdomadaire au chômage seront publiés aux Etats-Unis à 14h30.



Techniquement, le mouvement de consolidation se poursuit au sein du range 7316/7460 points. Seule la sortie de cette zone permettra de renouer avec une dynamique affirmée.