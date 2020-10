Rebond en vue pour les trois sorcières Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4810 PTS/ 4881 PTS

Au terme d’une séance mouvementée, après l’instauration de nouvelles mesures de restriction en Europe pour pallier à la propagation de la Covid-19, la bourse de Paris a terminé en forte baisse de 2.05% à 4840 points hier, bénéficiant néanmoins de quelques achats à bon compte en fin de journée (plus bas à 4808 points).



Malgré des statistiques en demi-teinte et des négociations toujours dans l'impasse pour le plan de relance, la baisse est restée très limitée à Wall-Street. Le Dow Jones a terminé en repli de 0.07% à 28494 points, le S&P500 a perdu 0.15% à 3483 points et le Nasdaq100 0.72%.

Concernant les statistiques, les prix à l'importation étaient conformes aux attentes à +0.3% et l'indice PhillyFed meilleur que prévu (32.3 contre 14.4 attendu). En revanche, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont déçu (898 contre 845K la semaine dernière) et l'indice Empire state manufacturier retombe à 10.5%. Pour cette séance de compensation mensuelle, le CAC40 devrait reprendre des couleurs dans le sillage de Wall-Street et ouvrir en hausse de 1%. En données horaires, le CAC40 a frôlé les 4800 points hier avant de reprendre de la hauteur. La dynamique demeure pour le moment baissière sous les 4881 points, borne basse un gap ouvert hier. Seul le débordement de ce niveau militerait pour une reprise technique de plus forte ampleur avec les 4935 points comme principal objectif. Dans le cas contraire, sous les 4810 points, on pourra viser 4769 points puis 4729 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

