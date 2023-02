Reflux en Europe dans le sillage de New York 10/02/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 10/02/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Les bonnes publications d'entreprises en France ont permis au CAC40 de reprendre sa marche en avant hier, dans un contexte de craintes persistantes sur l'évolution des taux d'intérêt. L'indice parisien a toutefois quelque peu réduit ses gains en fin de journée, avec la retombée de Wall Street, pour finalement clôturer en hausse de 0.96% à 7188 points (plus haut à 7225 points en milieu de journée).



Du côté des valeurs, Crédit Agricole a gagné 4.26%, Legrand 4.06%, Stellantis 3.52%, Total 2.5% et Renault 2.41% tandis qu'Essilor a perdu 1.21%, Air Liquide 0.97% et Téléperformance 0.74%.



Outre-Atlantique, en nette hausse à l'ouverture, les grands indices ont rapidement basculé dans le rouge, pénalisés par des résultats sanctionnés et la hausse des rendements obligataires. Les commentaires des membres des banquiers centraux de ces derniers jours, sur la nécessité de maintenir les taux élevés à moyen et de les augmenter davantage en cas de persistance de l'inflation et d'un marché du travail dynamique, ont incité à des prises de bénéfices.

Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.73% à 33699 points, le S&P500 a perdu 0.88% à 4081 points et le Nasdaq100 0.91%.



L'indice parisien devrait ainsi ouvrir en baisse de 0.4% ce matin.

En Chine, l'indice CPI est ressorti à 2.1% (2.2% attendu et 1.8% précédemment) tandis que l'indice PPI recule de 0.8% (consensus -0.5% et -0.7% le mois dernier). L'indice du Michigan sera dévoilé à 16h aux Etats-Unis et d'autres membres de la Fed interviendront en fin de journée.



Graphiquement, pas de changement, les oscillations se poursuivent au sein du range 7104/7233 points. L'enfoncement de la zone des 7150 points ces toutes prochaines heures militerait pour un nouveau test de la borne basse.

