Réfractaire à la baisse

A l'issue d'une séance sans grand relief, ponctuée par des statistiques en demi-teinte, le CAC40 a terminé en légère hausse de 0.06% à 7156 points hier, après avoir inscrit un nouveau record à 7167 points.

L'indice CPI a progressé de 4.1% en zone euro, de 4.2% au Royaume-Uni, laissant craindre un prochaine resserrement monétaire. Outre-Atlantique, les permis de construire étaient légèrement meilleurs que prévu (1.65M contre 1.63M attendu) mais les mises en chantier ratent de peu le consensus (1.52M contre 1.58M anticipé). Les indices américains ont quant à eux cédé du terrain, pénalisé notamment par le repli des cours pétroliers. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.58% à 35931 points, le S&P500 a cédé 0.26% à 4688 points et le Nasdaq100 0.01%.



La bourse de Paris devrait néanmoins faire preuve de résilience à la veille des trois sorcières, et ouvrir non loin de l'équilibre ce matin.

Techniquement, pas de changement, la dynamique reste haussière en données horaires au-dessus des 7119 points, voire au-dessus des 7137 points en intraday. Au-dessus de ce niveau, l'indice pourrait prochainement rallier le seuil symbolique des 7200 points.

Une rechute sous les 7119 points militerait au contraire pour l'amorce d'une consolidation avec les 7068 points comme premier objectif baissier.

