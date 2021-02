Regain d'optimisme sur les marchés 02/02/2021 | 11:44 Laurent Polsinelli 02/02/2021 | 11:44 Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5509 PTS

Objectif de cours : 5590 PTS

Dans l’attente des publications de quelques poids lourds américains (Pfizer et Alibaba à l’heure du déjeuner, puis Amazon, Alphabet et Amgen ce soir), la bourse de Paris débute la séance en trombe.

Le CAC40 progresse actuellement de 1.87% à 5564 points, porté par un léger apaisement des craintes sur la campagne de vaccination, sur fond d’espoirs de la validation du plan de relance US.

Malgré l’opposition républicaine, l'administration Biden se prépare, en effet, à pousser son plan de soutien massif vers le Congrès, avec ou sans l'appui des républicains. Du côté des statistiques, le PIB est ressorti en zone euro en baisse de 0.7% au T4 (consensus -0.9%). Aucune statistique majeure n’est attendue en deuxième partie de séance.



Techniquement, le CAC40 amplifie son mouvement de reprise, dépassant la cible des 5550 points. En l’état, le mouvement pourrait se poursuivre en direction des 5590 points, borne haute d’un gap laissé ouvert dernièrement.

