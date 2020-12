Regain de nervosité 11/12/2020 | 11:00 Laurent Polsinelli 11/12/2020 | 11:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5532 PTS

Objectif de cours : 5478 PTS

Après avoir accueilli sans réel enthousiasme les annonces de la BCE hier, l'indice CAC40 et les autres places européennes cèdent du terrain aujourd'hui, plombées par les incertitudes sur le Brexit, sur le plan de relance américain et l'annonce par Sanofi que son vaccin serait retardé jusqu'au quatrième trimestre 2021.

Le CAC40 cède désormais 0.88% à 5507 points, après un plus bas à 5478 points en début de séance. Parmi les plus fortes baisses, Renault recule de 2.9%, tout comme Orange et Sanofi cède 2.4%.

A l'opposé, Worldline surnage, avec un gain de 1.6% et Alstom grappille 0.8%. Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance de l'indice PPI aux Etats-Unis à 14h30, anticipé en hausse de 0.1% puis de l'indice de confiance du Michigan à 16h (consensus 76.1).

Outre-Atlantique, le S&P500 devrait débuter la séance en baisse de 0.6%. En données horaires, le CAC40 montre des signes de faiblesse, repassant ce matin sous les 5516 points. Un biais baissier restera pour le moment privilégié sous les 5532 points, plus hauts du jour. L'enfoncement des 5478 points ces toutes prochaines heures ouvrirait la voie aux 5446 points voire 5400 points par extension.

