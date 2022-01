Regain de nervosité avec les futures hausses de taux 19/01/2022 | 07:00 Laurent Polsinelli 19/01/2022 | 07:00 Envoyer par e-mail :

Malgré la persistance des craintes sanitaires, les places financières ont inscrit de nouveaux records en début d'année, à la faveur de l'amélioration des perspectives économiques et de la moindre dangerosité du nouveau variant Omicron. Ces dernières subissent désormais quelques dégagements après le coup d'envoi de la saison des résultats, la tendance étant en grande partie fragilisée par les pressions inflationnistes et la perspective d'un durcissement des politiques monétaires des banques centrales.



Les dernières statistiques semblent en effet confirmer le redressement économique à l’échelle mondiale. Aux Etats-Unis, comme l’a récemment souligné la Réserve Fédérale, le marché de l’emploi est sur la bonne voie, avec un taux de chômage à 3.9% malgré de faibles créations de postes non agricoles (199000 contre 249000 le mois dernier). Elles étaient de 807 000 dans le secteur privé. Les commandes industrielles progressent de 1.6% et les indicateurs d’activité dans le secteur manufacturier et celui des services confirment leur expansion, malgré un léger ralentissement de la croissance ces derniers mois.

La Fed estime ainsi que l’économie américaine n’a plus besoin de la politique monétaire ultra-accommodante, justifiant ainsi la réduction prochaine de son bilan, l’arrêt du programme de rachats d’actifs et le début du cycle de hausses des taux (3 ou 4 en 2022), en raison d’une inflation persistante, à son plus haut niveau depuis 40 ans.



De son côté, la BCE garde un train de retard malgré une inflation qui progresse de 5% en zone euro en décembre, un plus haut de 25 ans. Aucun resserrement monétaire n’est pour le moment envisagé cette année. La banque centrale européenne mettra néanmoins fin à son programme d'achats urgence pandémie en mars (PEPP) et devrait, en revanche, doubler son programme d'achats classiques au second trimestre, afin de rassurer les marchés et ne pas casser la reprise économique. Les prochaines annonces des banques centrales pourraient ainsi être source de volatilité pour les marchés actions.



La saison des trimestriels qui vient tout juste de débuter devrait également constituer l’autre grand catalyseur des indices. Selon le consensus Factset, les bénéfices des sociétés du S&P500 devraient progresser de 21,8% au 4ème trimestre (après +40% au 3ème trimestre, +91% au second et +52% au 1er trimestre). Les bénéfices sont ainsi attendus en hausse de plus de 45% sur l’année, dépassant largement le précédent record de 2010, avec +39,6%.

Outre ces résultats, les opérateurs devraient prêter une attention toute particulière aux perspectives des sociétés, compte tenu des pénuries d’approvisionnement, de la pression des salaires et de la perspective de remontée des taux en raison de l’inflation persistante. Ces prévisions pourraient décevoir après une année 2020 exceptionnelle. Il convient de donc de rester prudent sur les niveaux actuels.



D’un point de vue graphique, le CAC40 suit une dynamique positive sur toutes les échelles de temps, demeurant à quelques encablures de son récent record historique (7384 points). En données hebdomadaires, le biais reste haussier au-dessus des 7000 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 semaines. Sur un horizon de temps plus court, l’indice parisien a amorcé un mouvement de consolidation, après avoir tutoyé les 7400 points. Seul l’enfoncement de la zone des 7075 points, correspondant à la moyenne mobile à 50 jours, suggérerait l’amorce d’une consolidation de plus forte ampleur en direction des 6870 points voire 6730 points par extension.





