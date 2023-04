Regain de prudence 05/04/2023 | 11:29 Laurent Polsinelli 05/04/2023 | 11:29 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7320 PTS/ 7401 PTS

Les places européennes cèdent du terrain ce matin, alors que les récentes statistiques américaines renforcent les craintes de récession.

En zone euro, l'indice PMI services était légèrement moins bon que prévu (55 contre 55.6 le mois dernier).

Les opérateurs prendront connaissance à 14h15 de l'enquête ADP qui devrait faire état de 208K créations d'emplois dans le secteur privé.

La balance commerciale américaine sera dévoilée à 14h30, l'indice Final PMI services à 15h45, l'ISM services à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.2% à 7330 points et le S&P500 cède 0.2% en préouverture.



Les valeurs à caractère défensif reprennent des couleurs aujourd'hui. Essilor gagne 1.6%, Vinci 1.5% avec Orange. Thalès s'adjuge 1% et Danone 0.9% tandis que Saint Gobain cède 4.1%, Renault 3.7%, Kering 2.9% et STM 2.6%.



Graphiquement, le CAC40 revient tester la zone des 7320 points. Sous ce niveau, les dégagements pourraient se poursuivre en direction des 7285 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. L'enfoncement de cette zone ouvrirait ensuite la voie aux 7222/7200 points.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès ORANGE 11.276 2.60% ESSILORLUXOTTICA 166.9 2.08% SANOFI 101.4 1.81% ENGIE 14.926 1.19% VINCI 105.66 1.05% TELEPERFORMANCE SE 215.7 -3.88% STMICROELECTRONICS N.V. 45.67 -3.99% RENAULT 36.76 -4.21% SAINT-GOBAIN 49.38 -4.52% LEGRAND 78.94 -4.55% Heatmap : Composition de l'ETF Lyxor Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.