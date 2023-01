Regain de prudence avant la Fed 31/01/2023 | 08:01 Laurent Polsinelli 31/01/2023 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7011 PTS/ 7117 PTS

A l'issue d'une séance volatile, marquée par la prudence à l'approche des décisions des banques centrales, le CAC40 a terminé en baisse de 0.21% à 7082 points hier, sur fond de quelques prises de bénéfices.

La réunion de la Réserve Fédérale débutera aujourd'hui et elle devrait annoncer mercredi un relèvement de 25 points de base de son taux directeur. La BCE et la Banque d'Angleterre emboiteront le pas jeudi, avec une hausse prévue de 50 points de base?



Sur le front des valeurs, Renault a cédé 4.12%, ArcelorMittal 1.78%, Saint Gobain 1.46%, Stellantis 1.34% et Total 1.21%, tandis que Thalès s'est adjugée 1.57%, Kering 1.46%, Danone 1.16% et Pernod Ricard 1.03%.



Les indices américains ont également cédé du terrain, pénalisés par les valeurs technologiques. Le Dow Jones a perdu 0.77% à 33717 points, le S&P500 1.3% à 4017 points et le Nasdaq100 2.09%.



Aujourd'hui, le marché parisien devrait subir de nouveaux dégagements à l'ouverture, les contrats Futures étant pour le moment en baisse de 0.4%. En données horaires, la consolidation horizontale perdure. Seule la sortie des 7011/7117 points permettra de renouer avec une dynamique affirmée. Une sortie par le bas de cette zone militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée avec les 6982/6946 points comme premiers objectifs. La séance sera ponctuée par le PIB en zone euro à 11h puis aux Etats-Unis, l'indice Case Shiller des prix immobiliers, l'indice PMI de Chicago et celui du Conference Board.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.