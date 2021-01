Regain de prudence avec la crise sanitaire 05/01/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 05/01/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5550 PTS/ 5656 PTS

Saluant en début de journée l’accord sur le Brexit, des indices PMI solides et les records de Wall-Street de la semaine dernière, le CAC40 a brièvement dépassé les 5650 points hier matin avant de rendre une grande partie de ses gains en fin de journée. En cause, la brusque retombée des indices américains ainsi que celle des cours pétroliers mais aussi l'annonce de nouvelles mesures de restriction en Europe, avec notamment un confinement total au Royaume-Uni, en Allemagne, en Ecosse.

L’indice parisien a terminé en hausse de 0.68% à 5588 points alors qu’il progressait de près de 1.9% vers 11h.



Après avoir inscrit de nouveaux plus hauts à l’ouverture, les indices américains sont se rapidement retournés à la baisse alors que les Etats-Unis pourraient également être confinés. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1.25% à 30223 points, le S&P500 a perdu 1.48% à 3700 points et le Nasdaq100 1.5%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance autour de l'équilibre. En données horaires, le marché parisien poursuit son mouvement de consolidation, ne montrant pour le moment pas de réel signe de faiblesse. Seul l'enfoncement des 5550 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 5520 points puis 5480 points.

