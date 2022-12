Regards tournés vers la Fed

Saluant le nouveau ralentissement de l'inflation américaine à 14h30, la bourse de Paris s'est hissée à 6823 points hier, avant de reperdre un peu de son avance et clôturer en forte hausse de 1.42% à 6744 points.

L'indice des prix à la consommation n'a progressé que de 0.1% en novembre (contre 0.4% le mois dernier), ressortant ainsi à +7.1% sur un an (+7.7% précédemment).

Du côté des valeurs, Unibail s'est adjugée 3.74%, STM 3.42%, Dassault Systèmes 3.26%, Société Générale 2.87% et Schneider Electric 2.83% alors que Thalès a perdu 2.76% et Renault 1.1%.



En attendant la décision de la Fed ce soir à 20h, laquelle devrait procéder à un relèvement de 50 points de base, les indices américains ont quant à eux nettement réduit leurs gains initiaux. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.3% à 34108 points, le S&P500 a gagné 0.73% à 4019 points et le Nasdaq100 1.09%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir sur une note hésitante ce matin.

En données horaires, la dynamique est haussière au-dessus des 6694 points mais seul le dépassement des 6829 points libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 6878/6900 points.