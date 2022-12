Repli de 0.2% dans le sillage de Wall Street 28/12/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 28/12/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Malgré le repli initial de Wall Street, la bourse de Paris a terminé en nette hausse de 0.7% à 6550 points hier, soutenu par les valeurs du luxe avec la perspective d’une poursuite de la réouverture de la Chine.

Les autorités chinoises ont, en effet, décidé de lever la quarantaine obligatoire anti-Covid-19 pour toute personne entrant sur son territoire, à compter du 8 janvier.



Du côté des valeurs, LVMH, Hermès et Safran ont signé les trois meilleures performances, avec des gains respectifs de 2.43%, 2.04% et 1.53%. Viennent ensuite Kering (+1.39%), L’Oréal (+1.05%). A l’opposé, STM cède 1.07%, Carrefour 0.87% et Sanofi 0.63%. Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, pénalisés par la hausse des rendements obligataires et le repli des valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 0.11% à 33241 points, le S&P500 a reculé de 0.4% à 3829 points et le Nasdaq100 a cédé 1.48%.



Le CAC40 devrait ainsi débuter la séance en repli de 0.2%.

Graphiquement, l'indice devrait tester à l'ouverture la zone des 6533/6543 points, correspondant au gap laissé ouvert hier. Cette zone de cours devra engendrer une réaction positive sous peine d'un retour vers les 6476 points.

