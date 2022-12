Repli de 0.25% après Wall Street

La bourse de Paris a clôturé en baisse de 0.67% à 6696 points hier, pénalisée par des indicateurs d'activité décevants en zone euro (indice PMI services à 48.5) tandis que les bons chiffres publiés aux Etats-Unis pourraient dissuader la Fed de modérer le rythme de remontée des taux.

Après un rapport mensuel sur l'emploi meilleur que prévu vendredi dernier, l'ISM services a surpris, en ressortant à 56.5 (contre 54.4 le mois dernier). Les commandes industrielles ont par ailleurs progressé de 1% (+0.3% précédemment).



Sur le front des valeurs, Renault s'est adjugée 1.3%, Alstom 0.81%, Unibail 0.55% et Thalès 0.41% alors que Bouygues a perdu 2.91%, Téléperformance 2.71%, Kering 2.41%, Cap Gemini 2.39% et Dassault Système 2.21%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en nette baisse, suite à la bonne santé du marché de l'emploi aux Etats-Unis et l'accélération surprises de l'activité dans le secteur des services. Le Dow Jones a perdu 1.4% à 33947 points, le S&P500 a cédé 1.79% à 3998 points et le Nasdaq100 1.73%.



Aujourd'hui, l'indice parisien devrait débuter la séance en baisse de 0.25% et de nouveau tester la zone des 6685 points dans les premiers échanges.

Cette zone de cours devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 6644 points voire 6616 points par extension.