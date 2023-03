Repli de 0.3% attendu après la Fed 23/03/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 23/03/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

En attendant les annonces de la Fed, la bourse de Paris a terminé sur une note prudente de 0.26% à 7131 points, toujours soutenue par l'apaisement des craintes au sujet du secteur bancaire.



L'Oréal a gagné 2.13%, Pernod Ricard 2.03%, Danone 1.55%, STM 1.16% et Hermès 1.14% tandis qu'Unibail a décroché de 7.5%. Cap Gemini a cédé 1.79% et Société Générale 1.03%. Comme attendu, la Réserve Fédérale a procédé à un nouveau tour de vis de 25 points de base et évoqué qu'elle n'envisageait plus qu'une seule hausse de taux de cet ordre, compte tenu de la crise bancaire.

Elle a néanmoins tenté de rassuré, évoquant la solidité du système bancaire.

Les indices américains sont finalement repartis à la baisse après ces annonces, le Dow Jones a perdu 1.63% à 32030 points, le S&P500 a cédé 1.65% à 3936 points et le Nasdaq100 1.37%.



Ce matin, les contrats Futures laissent ainsi présager d'un repli initial de 0.3% pour le CAC40, avant la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux à 13H. Autre statistique au programme, les ventes de logements neufs seront publiées aux Etats-Unis à 15h.



D'un point de vue graphique, pas de changement. On attendra la sortie des 7049/7169 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

