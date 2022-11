Repli de 0.4% avant le résultat définitif des élections US 09/11/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 09/11/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

En attendant le résultat des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, qui vont décider de la majorité au Congrès, la bourse de Paris a de nouveau terminé dans le vert hier (+0.39% à 6441 points), portée par le compartiment des technologiques.

STM a gagné 4.39%, Cap Gemini 3.48%, Alstom 3.36%, Dassault Systèmes 3.11% tandis que Renault a cédé 3.3%, Total et Carrefour 1.75%.



Au niveau des statistiques, les ventes au détail étaient conformes aux attentes en zone euro, en hausse de 0.4%.



Outre-Atlantique, profitant de la baisse des rendements obligataires et des espoirs d'une victoire des Républicains, empêchant des changements politiques majeurs, les indices américains ont également progressé. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1.02% à 33160 points, le S&P500 a gagné 0.56% à 3828 points et le Nasdaq100 0.75%.



En amont du résultat définitif des élections, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.4% ce matin.

En Chine, l'indice CPI est ressorti en hausse de 2.1% (2.8% précédemment) et l'indice PPI recule de 1.3% (+0.9% le mois dernier).

Aux Etats-Unis, seuls les stocks des grossistes et les stocks pétroliers sont au programme aujourd'hui. Il faudra attendre demain pour la publication de l'indice des prix à la consommation.



En données horaires, pas de changement, on attendra la sortie des 6363/6488 points pour agir.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.