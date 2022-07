Repli de 0.5% au lendemain de la hausse des taux de la BCE 22/07/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 22/07/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

A l'issue d'une séance volatile, ponctuée par les annonces de la BCE, le CAC40 a clôturé en légère hausse de 0.27%.

Contrairement à ce qu'elle avait indiqué en juin, la banque centrale européenne a finalement relevé ses taux de 50 points de base, les craintes liées à l'inflation (+8.6% en juin) l'emportant sur les risques de dégradation de la conjoncture. Cette dernière a également présent un outil anti-fragmentation (PTI). Elle a reconnu que les risques de récession étaient présents et que l'inflation devrait demeure importante, voire plus forte qu'actuellement.



Du côté des valeurs, les opérateurs ont salué les résultats de Publicis (+5.05%). Eurofins a gagné 3.12%, Téléperformance 2.48%, Legrand 2.43% et Pernod Ricard 2.39% alors que Total a cédé 2.67%, Unibail 1.79% et Renault 1.49%.



Les indices américains ont également gagné du terrain malgré des indicateurs décevants. L'indice PhillyFed plonge à -12.3 (-3.3 précédemment) et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 251K contre 244K la semaine dernière. A la clôture, le Dow Jones gagnait 0.51% à 32036 points, le S&P500 0.99% à 3998 points et le Nasdaq100 1.44%. En attendant les indices Flash PMI manufacturier et services, en zone euro ainsi qu'aux Etats-Unis, le marché parisien devrait ouvrir en repli de 0.5% aujourd'hui.

Graphiquement, pas de changement, le sens de sortie des 6132/6245 points devrait être déterminant. Les opérateurs pourraient néanmoins limiter les initiatives alors que la Fed doit elle aussi rendre son verdict en matière de politique monétaire mercredi prochain.

