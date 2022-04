Repli de 1.2% attendu à Paris 12/04/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 12/04/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6442 PTS

En l'absence d'actualité majeure, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.12% à 6555 points hier, tiraillé entre la bonne orientation des financières et des pétrolières et le repli des technos et du luxe.



Société Générale a gagné 4.96%, AXA 2.85%, Thalès 2.54%, Vinci 2.47% et Total 2.11%, tandis que Dassault Systèmes a cédé 3.37%, Hermès 3.21% et Kering 2.9%.



Outre-Atlantique, toujours préoccupés par l'Ukraine, la situation sanitaire en Chine et la hausse des rendements obligataires avec la perspective d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed, les indices ont perdu du terrain. Le Dow Jones a clôturé en repli de 1.19% à 34308 points, le S&P500 a cédé 1.69% à 4413 points et le Nasdaq100 2.35%.



Aujourd'hui, en attendant l'indice Zew en Allemagne et l'indice CPI aux Etats-Unis, le CAC40 devrait ainsi débuter la séance en baisse de 1.2%.

Techniquement, la consolidation perdure. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, l'indice pourrait prochainement retourner tester la zone des 6440 points.

