Repli de 1% dans le sillage des contrats Futures US

Porté par le secteur bancaire et les pétrolières, le CAC40 a débuté la semaine du bon pied et terminé à son plu haut du jour hier, en hausse de 1.17% à 6358 points. Les opérateurs ont également salué la perspective de l'annulation par l'administration Biden de certains droits de douane imposés sur les produits chinois afin de réduire les pressions inflationnistes.



Du côté des valeurs, Société Générale s'est adjugée 4.25%, BNP Paribas 4.18%, ArcelorMittal 4.11%, Crédit Agricole 3.75% et Total 3.06%. Seules trois valeurs ont perdu du terrain. Vinci recule de 1.21%, Eurofins de 0.63% et Publicis de 0.29%. Les indices américains ont également regagné du terrain, à l'image du Dow Jones qui a clôturé en forte hausse de 1.98% à 31880 points. Le S&P500 a gagné 1.86% à 3973 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 1.68%. Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en repli de 1% aujourd'hui, alors que les Futures américains virent au rouge (-1.2% pour le S&P500 et -1.8% pour le Nasdaq100), avec notamment les mauvais résultats de Snap hier soir. Le titre décrochait de plus de 30% dans les échanges électroniques.



En données horaires, pas de changement, on attendra la sortie des 6264/6377 points pour agir.

