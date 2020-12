Repli initial de 0.15% à Paris 15/12/2020 | 08:00 Laurent Polsinelli 15/12/2020 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5480 PTS/ 5612 PTS

Porté à l'ouverture par les espoirs de l'adoption du plan de relance US et d'un accord sur le Brexit avec la poursuite des négociations, le CAC40 a dans un second temps réduit son avance pour finalement clôturer en hausse de 0.37% à 5527 points (plus haut à 5577 points).

Les indices américains sont également retombés en deuxième partie de séance, malgré le début de la campagne de vaccination aux Etats-Unis, les opérateurs restant préoccupés par les niveaux records du nombre de contaminations à la Covid-19.



Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.62% à 29861 points, le S&P500 a perdu 0.44% à 3647 points mais le Nasdaq100 a engrangé 0.7%. Aujourd'hui, dans l'attente de quelques statistiques américaines et surtout des décisions des banques centrales d'ici la fin de semaine, le CAC40 devrait ouvrir non loin de l'équilibre.

En Chine, la production industrielle a, comme attendu, progressé de 7% (6.9% le mois dernier), les ventes au détail grimpent de 5% et le taux de chômage ressort à 5.2%.



Graphiquement, pas de changement, le marché parisien poursuit son mouvement de consolidation horizontale. Il faudra attendre la sortie des 5480/5612 points pour renouer avec une dynamique affirmée.

